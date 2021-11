Lo Chef Stéphane Décotterd presso il Glion Institute of Higher Education è stato premiato con 18 punti da Gault et Millau

GLION, MONTREUX, Svizzera, 29 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Gault et Millau, la guida gastronomica riconosciuta a livello mondiale fondata nel 1972, assegna 18 punti al ristorante gastronomico di Stéphane Décotterd. Questo riconoscimento conferma il grande talento di Stéphane Décotterd che ha recentemente trasferito la sua attività presso il Glion Institute of Higher Education, l'istituto di istruzione superiore specializzato in hospitality management.

La guida recensisce il Ristorante gastronomico Stéphane Décotterd come "tra i primi ristoranti più belli d'Europa".

Inaugurata lo scorso settembre, Maison Décotterd è una destinazione gastronomica con tre spazi unici: il Ristorante gastronomico, il Bistro e il Lounge Bar. In questa suggestiva location, Stéphane e Stéphanie Décotterd perseguiranno la loro ricerca dell'eccellenza.

Stéphane Décotterd afferma: "È un onore per me e per la mia brigata ricevere 18 punti. E' un riconoscimento della nostra unicità che premia l'incredibile lavoro svolto negli ultimi mesi, ma anche un segno di fiducia nella nostra capacità di guidare con eccellenza anche l'ambizioso progetto di Maison Décotterd".

I menu della Maison Décotterd vengono realizzati secondo la filosofia dello Chef, basata sull'utilizzo di prodotti locali, sulla sostenibilità e sull'originalità, risultando così in continua evoluzione. Tra la varietà dei piatti, gli ospiti possono assaporare un Camoscio di Val-d'Illiez con gnocchi di patate aromatizzati allo zafferano coltivato nella regione svizzera di Vulliens, un Salmone dei Grigioni di Lostallo o un "Pâté en croute" di pollame della Gruyère.

"Siamo lieti di accogliere il team di Maison Décotterd come parte del Glion Institute of Higher Education. In particolare, siamo entusiasti di vedere come gli studenti di Glion sfruttino appieno la possibilità di essere ispirati da talenti unici". ha affermato Fabien Fresnel, Chief Operating Officer di Sommet Education.

Garanzia di eccellenza, Maison Décotterd è recentemente entrata a fare parte dell'associazione Relais & Châteaux, una rete di 580 hotel e ristoranti unici in tutto il mondo.

