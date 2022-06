Lo sport è il campo perfetto delle cripto

Lo sport resta il campo ideale per le criptovalute, rispondendo perfettamente alla necessità da parte degli investitori di farsi conoscere sempre di più. Un recente studio di Nielsen ha rivelato che le sponsorizzazioni delle società di criptovaluta nello sport sono cresciute del 425% tra il 2019 e il 2022. E la cifra è destinata a salire con la mega sponsorizzazione di Crypto.com dei mondiali di calcio in Qatar. Ultimo ingresso, quello di Mbappé (nella foto): il campione del PSG e della nazionale francese è appena entrato nel gioco di fantasport con gli NFT Sorare, divenendo investitore, partner e ambassador della start up.