Lo stato di salute dei partiti italiani, gli ultimi sondaggi

Il quadro delle intenzioni di voto continua a mostrare distanze contenute tra le principali coalizioni, pur in presenza di differenze tra i diversi istituti demoscopici. Secondo l’ultima rilevazione YouTrend per Sky TG24, la coalizione composta da Pd, M5S, Avs, Italia Viva e altre liste raggiunge complessivamente il 44,0%, mentre il centrodestra, formato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Sud chiama Nord, si attesta al 41,9%; il restante 14,1% si distribuisce tra le forze esterne ai due schieramenti. A livello di singoli partiti, Fratelli d’Italia si conferma la prima forza politica con il 28,1%, in crescita di 1,1 punti rispetto alla precedente rilevazione dell’8 ottobre, seguito dal Partito Democratico al 19,9%, in calo di 0,5 punti, e dal Movimento 5 Stelle, stabile al 13,5%. Forza Italia e Futuro Nazionale si collocano entrambi al 7,0%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra sale al 6,4% e la Lega si attesta al 5,0%. Un quadro analogo, pur con percentuali differenti, emerge dal sondaggio SWG per Tg La7 del 2 novembre 2026, realizzato su 1.200 maggiorenni tra il 28 ottobre e il 2 novembre: Fratelli d’Italia è indicato al 29,0%, il Partito Democratico al 20,6% e il Movimento 5 Stelle al 12,6%; seguono Forza Italia al 7,2%, Alleanza Verdi e Sinistra al 6,2%, Futuro Nazionale al 5,8% e la Lega al 5,5%. Nella stessa rilevazione SWG, considerando le aggregazioni indicate dall’istituto, il centrosinistra raggiunge il 45,0% e il centrodestra il 43,8%, con una distanza di 1,2 punti percentuali, inferiore al margine di errore dichiarato del 2,8%. Anche la Supermedia YouTrend/Agi elaborata il 5 novembre 2026, sulla base dei sondaggi realizzati tra il 22 ottobre e il 4 novembre, restituisce rapporti relativamente ravvicinati, con il campo largo al 45,0% e il centrodestra al 42,5%; Fratelli d’Italia rimane inoltre il primo partito con il 27,9%, davanti al Pd al 20,2% e al M5S al 13,1%. Nel complesso, le diverse rilevazioni indicano quindi Fratelli d’Italia stabilmente al primo posto tra i singoli partiti e una competizione tra le coalizioni caratterizzata da scarti contenuti, la cui consistenza varia in funzione dell’istituto e soprattutto del perimetro delle alleanze considerato.