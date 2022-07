Lo statunitense Joe Milligan vince il 'Best of Belron 2022'

E' lo statunitense Joe Milligan il vincitore del 'Best of Belron 2022', conclusosi a Barcellona. Milligan ha gareggiato contro altri 28 tecnici altamente qualificati provenienti dai Paesi in cui il Gruppo Belron opera e, oltre ad aggiudicarsi il titolo di Best of Belron, è stato premiato con una somma di denaro equivalente a un anno di stipendio.Durante i due giorni di gara, tecnici provenienti da diversi Paesi del mondo hanno dimostrato le loro abilità e competenze nella riparazione, sostituzione e ricalibratura dei vetri dei veicoli (Vgrrr) inclusa quella dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas).

Gary Lubner, Ceo di Belron, ha commentato: “Joe ha dimostrato un'incredibile abilità e tenacia durante la competizione e ha pienamente meritato di vincere il titolo di Best of Belron 2022. È stato un evento assolutamente emozionante che ha mostrato il talento dei nostri tecnici di tutto il mondo. Sebbene tutti i concorrenti fossero eccezionali, Joe è stato il migliore tra i migliori". Il Best of Belron è un evento biennale che si tiene da oltre 20 anni e Joe Milligan si aggiunge ad altri dieci tecnici Belron proclamati campioni mondiali, provenienti da Paesi come Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Germania e Stati Uniti.

“Sono estremamente felice di essere stato proclamato Best of Belron 2022. È un sogno che si realizza. La competizione -ha detto Milligan- è stata dura e ho dovuto confrontarmi con i migliori. Non vedo l'ora di tornare negli Stati Uniti e di mettere a disposizione le mie capacità e competenze per formare i nostri nuovi tecnici e assistere i nostri clienti”. Il Best of Belron, conclusosi ieri a Barcellona, ha registrato più di 1.000 presenze, tra cui i principali clienti, fornitori, azionisti, media e dipendenti. I tecnici, che avevano già vinto il loro titolo nazionale, hanno gareggiato per il titolo internazionale dimostrando la loro notevole esperienza nella riparazione e sostituzione di parabrezza, vetri laterali e posteriori e ricalibratura dei sistemi avanzati di assistenza alla guida.