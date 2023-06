Lo storico Aldo Alessandro Mola ha presentato a Torino il suo ultimo libro su Vittorio Emanuele III

26 giugno 2023. Nella splendida cornice di un gremito Salone delle feste presso l'Auditorium del Circolo Unificato dell'Esercito in corso Vinzaglio a Torino lo storico e saggista Aldo Alessandro Mola, ha presentato il suo ultimo libro "Vita di Vittorio Emanuele III. Il Re Discusso". Il tutto è avvenuto nell'ambito di un interessantissimo dialogo (oltre due ore) che l'autore ha avuto con il giornalista Diego Rubero, direttore del nostro quotidiano, sulla "Monarchia nella storia dell'Italia unita. L'interessante dibattito, che ha percorso passo a passo tutto il periodo della Monarchia italiana soffermandosi in particolar modo sul Regno di Vittorio Emanuele III - figura, come detto, protagonista dell'ultima opera storica scritta da Mola (per Bompiani Editore), è stato voluto e organizzato dalla Banca di Caraglio insieme al nostro giornale e con l'adesione del Centro Studi Piemontesi e dell'Associazione di Studi Storici Giovanni Giolitti. A dare il benvenuto ai partecipanti è intervenuto il Colonnello Cosimo Altavilla, direttore del Circolo Unificato dell'Esercito al quale è seguito l'intervento introduttivo di Giorgio Draperis, direttore generale della Banca di Caraglio, importante istituto di credito cooperativo che oltre alla capillare presenza in provincia di Cuneo conta anche filiali in Liguria e a Torino (in tutto sono 31 gli sportelli) e che annovera oltre 12 mila soci e 63 mila clienti.