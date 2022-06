Lo sviluppo sostenibile si impara a Siena.

Torna in presenza, la prossima settimana, la Siena International School on Sustainable Development 2022, organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e dall'Università di Siena. La Scuola di alta formazione quest’anno è dedicata al tema della decabornizzazione e della riduzione delle emissioni climalteranti. I 30 partecipanti - dottorandi, ricercatori, amministratori, manager e policy maker - sono stati selezionati tra i 370, provenienti da 60 paesi, che sono stati ammessi alle prime due fasi della Scuola (svolte da marzo a maggio) Presso il Santa Chiara Lab parteciperanno a una settimana di lezioni, workshop e visite in azienda tenuti da docenti e esperti internazionali.