Lo zafferano antidoto per la depressione

Lo zafferano, spezia preziosa e molto utilizzata nella cucina mediterranea, è da tempo sotto osservazione perché ha dimostrato la sua utilità nel trattamento della depressione. I benefici sono testimoniati non solo dalla tradizione popolare, ma anche attestati da studi scientifici. Anche se si tratta per lo più di studi che hanno coinvolto un numero limitato di soggetti e che avrebbero quindi bisogno di conferme ulteriori, la letteratura, grazie anche ad alcune revisioni scientifiche, indica ormai con chiarezza che l’utilità dello zafferano nel trattamento delle depressioni non è più una semplice ipotesi.