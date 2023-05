Lobbying, Rossi (porto Ravenna): “No a nuove leggi ma riduzione norme che impediscono confronto”

“Il rapporto tra istituzioni e aziende è complesso e deve prendere una strada diversa improntata sulla fiducia. Un dialogo costruttivo è indispensabile per produrre norme più efficienti. Non si tratta di creare nuove leggi ma è il momento di andare a vedere quali norme sono di troppo, soprattutto quelle di carattere penale, e impediscono un confronto sereno tra amministrazioni e operatori economici”. Lo ha dichiarato Daniele Rossi, presidente autorità portuale di Ravenna, in occasione del Forum relazioni istituzionali organizzato da GreenHillAdvisory, Deloitte Legal e Adnkronos.