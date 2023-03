Locauto Takes Sanremo 2023

Nasce la collaborazione tra Locauto Group e la società di Management, Digital Engagement e consulenza creativa Doom Entertainment

Milano, 7 febbraio 2023 – A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2023, Locauto Group, azienda leader nel noleggio di auto e veicoli commerciali, inaugura un progetto di comunicazione e digital engagement con Doom Entertainment, nota agenzia creativa e di management, specializzata nella produzione e distribuzione di contenuti digitali, durante la settimana più chiacchierata e attesa dell’anno.

I content creator Simone Paciello, in arte Awed, e Nicky Passerella, saranno infatti i protagonisti di un’esperienza di viaggio a bordo di un veicolo Locauto da Milano a Sanremo proprio in concomitanza con la settimana del festival della canzone italiana, e attraverseranno alcuni tra i luoghi più nascosti e scenografici della Regione Liguria.

Ad accompagnare i due talent in questo road trip alla scoperta del territorio, le canzoni iconiche del Festival, spunto per le diverse attività di social engagement organizzate tra le strade di Sanremo, dove passanti e appassionati della kermesse sanremese saranno coinvolti in prima persona.

“Siamo un’azienda che si nutre di passioni: dallo sport alla musica, siamo sempre alla ricerca di opportunità in grado di rafforzare questi valori e promuoverli su ampia scala. “Locauto Takes Sanremo” – commenta Raffaella Tavazza, CEO Locauto Group – è stato sviluppato insieme a Doom Entertainment proprio in quest’ottica e siamo felici di annunciare che sarà il primo di tanti progetti di social engagement che svilupperemo insieme”.

Annamaria Berrinzaghi, CEO Doom Entertainment, dichiara "Siamo felici ed entusiasti di abbracciare il gruppo LOCAUTO per tutta la comunicazione social del 2023, creando anche progetti speciali per rendere unico e riconoscibile il brand. Locauto Takes Sanremo è il primo di questi, che speriamo possa far vedere la forte sinergia e passione che stiamo sviluppando in questo lavoro di squadra".

Sarà possibile seguire la road experience e tutti i contenuti prodotti sui canali social Locauto attraverso l’hashtag #LocautoTakesSanremo

