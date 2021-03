Lockdown Germania anche ad aprile: il piano Merkel

(Adnkronos)

La cancelliera tedesca Angela Merkel vuole estendere il lockdown in Germania fino ad aprile. Lo scrive il quotidiano popolare Bild, citando una bozza del documento che Merkel presenterà domani alla riunione con i leader regionali sulle misure anticovid. Non è citata la data fino a quando è prevista l'estensione delle misure. Il piano prevede anche che le aziende tedesche offrano ai dipendenti due test rapidi a settimana per tracciare i contagi e tenere sotto controllo la curva dell'epidemia.

Il documento non esclude la possibilità di spostamenti all'interno del singolo Land per brevi vacanze nel periodo di Pasqua. L'ipotesi prevede il pernottamento in abitazioni private, camper e roulotte, con servizi igienici privati e la possibilità di consumare pasti in autonomia. Secondo Bild, la questione vacanze è ancora da definire e nella bozza del piano sarebbe indicata come una possibilità da discutere.