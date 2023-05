Lodadio, Esposito, Chechi. Anche per ASI, la grande settimana della Ginnastica

L’Italia ha concluso al secondo posto nel medagliere con ben 7 le medaglie vinte. Prima nazione la Gran Bretagna con 9 podi. Per l’Italia spiccano due medaglie d’oro, quella nella prova a squadre maschile grazie a Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio e Mario Macchiati, e Alice D’Amato nelle parallele asimmetriche. Quattro gli argenti, oltre a quelli di oggi, si contano quelli di Asia D’Amato al volteggio e la squadra femminile nel concorso generale (Angela Andreoli, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Manila Esposito e Giorgia Villa). Una medaglia di bronzo per Alice D’Amato nel concorso generale individuale.

Un trionfo per gli azzurri, dunque, sia per la categoria maschile che per quella femminile, in quanto per la prima volta nella storia della Ginnastica artistica maschile a squadre l’Italia conquista il titolo di campione d’Europa, mentre per la femminile, Manila Esposito vince l’argento alla trave con un punteggio di 13.700 che non si vedeva dal 2011.

Una carriera da vero campione quella di Marco Lodadio che ha vinto 3 medaglie mondiali nella sua specialità, gli anelli, ai Mondiali di Doha 2018 (bronzo), di Stoccarda 2019 e di Kitakyushu 2021 (argento). Dopo un grave infortunio e un periodo difficile, lo troviamo agli Europei 2023 dove gioca un ruolo fondamentale caricando la squadra verso la vittoria.

Manila Esposito è invece una delle più giovani tra le azzurre: è nata nel 2006 ma ha già partecipato anche alla scorsa edizione dei Mondiali e, con questo gruppo, capace di vincere l’argento a squadre, punta dritta verso Parigi 2024. Questa è la prima medaglia di Manila, si era qualificata con l’ottavo punteggio, in finale è riuscita a issarsi sul podio.

Due protagonisti indiscussi di questi Europei ma anche due campioni in ASI: Marco testimonial e docente del progetto Sportcity Trainer, Manila premiata da noi come Donna dell’anno 2022 ed entrambi fanno parte della Ginnastica Civitavecchia, nostra affiliata.

“Una soddisfazione ed un’emozione fortissima per questi due ragazzi. Ora l’obiettivo è Parigi 2024 e noi saremo sicuramente al loro fianco”. Pierluigi Miranda, Presidente della Ginnastica Civitavecchia.

E, nella grande settimana della Ginnastica, Juri Chechi, il Signore degli anelli ha svolto una lezione a ‘Italiana Fitness’ il parco sportivo a Nord-Est di Roma. La sua Academy è affiliata ASI.

“Mi chiamo Juri Chechi. Ho 54 anni, due figli, due medaglie olimpiche. Ne avrei abbastanza per essere soddisfatto, ma sono curioso e mi piacciono le sfide. La mia nuova avventura è la formazione che passa attraverso discipline come il calisthenic”. L’esperienza di un campione per i campioni del futuro…

