L'odissea di Ghini: ''Mio figlio 25enne in ospedale con una polmonite bilaterale da Covid''

Roma, 25 feb. (Adnkronos)

''Dopo l'odissea di mia figlia che non riusciva a tornare da Londra in Italia ora ho anche mio figlio di 25 anni in ospedale con una polmonite bilaterale da Covid''. E' quanto confessa all'Adnkronos Massimo Ghini che preoccupato sottolinea: "Il virus ora non colpisce solo gli anziani ma anche i giovani ed è diventato molto più pericoloso. In una situazione del genere che trovo allucinante penso che la politica si debba occupare prima di tutto di questa emergenza nazionale''. Su come si sia preso il Covid suo figlio l'attore racconta: "Tutto è nato da un assembramento -dice- mio figlio e un gruppo di sui amici avevano deciso, visto che non ne potevano più, di incontrarsi in una casa e avevano fatto tutti il tampone rapido. Invece non è servito a niente. All'inizio, quando ha scoperto di essere positivo diceva di sentirsi bene -prosegue- poi dopo aver consultato il nostro medico di fiducia è stato portato di corsa in ospedale dove gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale. Ora sta meglio, è ancora positivo e si trova in un 'Covid-hotel e sta continuando a farsi la sua quarantena'''.

"Di fronte a quello che ci aspetta -continua Ghini- penso che l'unico partito ancora esistente è il Pd. Guardate cosa stanno combinando i Movimenti, se sei un Movimento funzioni solo se ti muovi per andare contro qualcosa, da quando i 5 Stelle stanno al Governo non mollano più le poltrone. Mi sento storicamente di appartenere alla sinistra e penso che ci sia un estremo bisogno di fare il Congresso, ora più che mai bisogna fare una scelta di fronte a tutti''.

(di Alisa Toaff)