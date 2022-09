Lodovica Rogati: "Mai denunciato Richetti, estranea a ricostruzioni stampa"

“In relazione alle notizie che sono state diffuse su numerose testate giornalistiche per cui il senatore Matteo Richetti sarebbe stato, sostanzialmente, oggetto di mia denuncia, rappresento doverosamente, sin d'ora, di non aver mai intrapreso alcuna iniziativa in tal senso, tantomeno di aver mai depositato denuncia-querela nei confronti del senatore”. Così Lodovica Mairé Rogati in una dichiarazione all’Adnkronos.

“Peraltro, con riguardo a tutto ciò che è stato propalato su questa vicenda, dichiaro di essere totalmente estranea ad ogni fatto che sia stato del tutto impropriamente, quanto in modo non veritiero, riferito alla mia persona - aggiunge Rogati, dopo il caso emerso da un’inchiesta di Fanpage - e per i quali appresterò opportuna quanto necessaria tutela nelle apposite sedi giudiziarie”.