Logistica E-commerce: da FBY – Fulfillment by Yocabè, 5 consigli per migliorare la logistica e aumentare le conversioni

Roma, 09/11/2022 - Le vendite online svolgono un ruolo sempre più importante a livello nazionale e internazionale: nel 2021, l'e-commerce ha rappresentato circa il 19,6% delle vendite al dettaglio in tutto il mondo e secondo le previsioni entro il 2025 il segmento online rappresenterà quasi un quarto del totale delle vendite al dettaglio globali. In Italia, nel 2022 l’e-commerce di prodotto ha toccato 33,2 miliardi di euro, mentre gli acquisti online di servizi hanno raggiunto quota 14,9 miliardi di euro.

In questo contesto, è fondamentale per i commercianti adottare una giusta strategia di fulfillment, in grado di migliorare e aumentare le vendite dell’e-commerce, ridurre i costi delle operazioni di gestione dei clienti ed aumentare la retention. Con fulfillment si intende infatti l’intero processo, dalla vendita all'esperienza post-consegna del cliente, inclusi eventuali resi, passando per tutti gli aspetti essenziali come la ricezione, l'elaborazione e la consegna degli ordini.

A fare il punto è YOCABÈ, startup innovativa italiana specializzata nell’ottimizzazione delle vendite sui marketplace che negli scorsi mesi ha lanciato FBY – Fulfillment by YOCABÈ, la piattaforma di logistica per ecommerce completa per gestire tutto il fulfillment in modo semplice, automatizzato e scalabile.

“Ancora troppo spesso le aziende e-commerce trascurano il fulfillment e la logistica, che invece possono avere un impatto importante e potenziare vendite e marketing”, spiega Vito Perrone, ceo e founder di YOCABÈ. “Un sistema di fulfillment scadente porta infatti ad una scarsa esperienza di consegna al cliente, che può annullare tutto il lavoro fatto in precedenza. Di contro, un efficiente sistema di evasione degli ordini, può costituire la chiave del successo di un e-commerce”.

Proprio per questo, YOCABÈ ha realizzato una guida (link alla guida) per indicare come il fulfillment stia influenzando il comportamento dei consumatori, sottolineando in particolare in che modo la logistica può impattare sulle performance di vendita di un sito e-commerce. Dai tempi di consegna alla scelta delle tecnologie, passando per la sostenibilità: ecco 5 punti a cui gli e-commerce devono prestare attenzione per una logistica che migliori retention e conversion rate.

1) Attenzione alle consegne: Il 38% degli acquirenti online abbandonerà il proprio ordine se la consegna richiederà più di una settimana.

2) Fidelizzare i clienti con logistica e servizio clienti: Acquisire nuovi clienti è fondamentale per un’azienda, ma è altresì importante occuparsi dei clienti già fidelizzati.

3) Gestire bene i costi di spedizione: Spesso i clienti sono abituati alle spese di spedizione gratuite o scontate offerte da molte società di e-commerce.

4) Logistica più sostenibile: Il 42% degli italiani si dice disposto a pagare un costo extra per le consegne con zero emissioni.

5) Migliorare le tecnologie: ridurre al minimo i costi attraverso l'uso di tecnologie e processi più intelligenti può portare a sostanziali guadagni di redditività.

La piattaforma FBY di YOCABÈ permette di tenere sotto controllo tutte le attività di logistica e spedizioni attraverso un unico servizio e attraverso strumenti di analisi e report permette di monitorare a 360 gradi le performance del proprio e-commerce, per capire come e dove migliorare.

