LoJack rafforza il monitoraggio e l’intelligence sulle flotte aziendali

Il monitoraggio e l’analisi degli indicatori strategici delle flotte aziendali diventa sempre più puntuale e avanzato.

Sempre più il monitoraggio diventa fondamentale soprattutto in caso di gestione dei momenti critici dovuti al verificarsi di un incidente o alle necessità di ricarica dei veicoli ibridi ed elettrici.

LoJack per ovviare e monitorare sempre meglio queste situazioni ha inserito diverse novità che integrano la già ampia offerta di soluzioni per i fleet e mobility manager.

Una delle più interessanti è la funzione che riguarda l’implementazione nella piattaforma Fleet Telematics del sistema intelligente di gestione degli incidenti CrashBoxx. Si tratta di un tool di immediata consultazione che permette alle società di noleggio e ai fleet manager di essere informati istantaneamente sui sinistri che vedono coinvolti le auto del proprio parco.

Questo sistema ha portato le compagnie di noleggio ad una riduzione della quota dei sinistri passivi dal 60% al 48%.

La piattaforma si rivela inoltre una particolarmente altra preziosa funzione per le aziende impegnate nel trasporto di beni deperibili, ora LoJack assicura un monitoraggio costante della temperatura e dei parametri ambientali.

Due novità annunciate ancora oggi riguardano la gestione degli e-vehicles e il riconoscimento automatico del driver per le vetture in pool.

“Le nostre soluzioni per le flotte aziendali si sono nel corso degli anni ampliate alla gestione di differenti veicoli, non solo auto e vicoli commerciali leggeri, ma anche truck, trattori, macchine movimento terra, veicoli speciali, con un occhio particolare alle nuove alimentazioni” ha evidenziato Massimo Braga, Direttore Generale di LoJack Italia. “Attraverso una soluzione flessibile, adattabile alle specifiche esigenze della singola flotta e in costante evoluzione (ogni 2 settimane la nostra piattaforma si aggiorna con l’aggiunta di nuove funzioni), consentiamo di monitorare la flotta in tempo reale, visualizzare e analizzare rapidamente i KPI, controllarne il suo utilizzo per identificare opportunità e ottimizzare l’efficienza”.