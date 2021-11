Lollobrigida a flash mob Fdi: "Rdc fonte di sprechi, solo noi contro"

"Siamo l'unica forza politica che non ha votato il reddito di cittadinanza né per il suo rifinanziamento. Quest'anno verranno aumentati ancora gli stanziamenti per questo strumento che si è rivelato inutile e dannoso, perché non è riuscito nelle politiche attive del lavoro a risolvere il problema che si poneva quando è stato ideato e perché i cittadini che vanno a lavorare tutte le mattine vedono gli sperperi collegati al reddito di cittadinanza. Solo qualche ora fa si è scoperto che novemila rumeni mai arrivati in Italia lo percepivano... Centinaia di milioni percepiti indebitamente". Lo ha detto il capogruppo Fdi alla Camera Francesco Lollobrigida durante il flash mob organizzato davanti a Montecitorio.

"Oggi manifestiamo chiedendo di combattere la povertà e di dare lavoro ma anche per un'altra cosa: abbiamo chiesto la presenza del ministro Orlando in aula perché racconti al Parlamento quello che è accaduto in questi tre anni: quanti soldi degli italiani sono stati sperperati e quanti invece hanno sostenuto chi ne ha davvero bisogno, quali sono stati i benefici di un provvedimento che peraltro il suo partito non ha votato, anche se oggi -ha sottolineato- da quando è incollato alla poltrona, ne è diventato entusiasta sostenitore. Richiamiamo la nostra coerenza, che non avevamo sbagliato a prevedere un fallimento del reddito di cittadinanza e che oggi cercheremo di correggere, come dall'inizio con i nostri emendamenti sempre presentati"