Lollobrigida: "Italia sarà la prima a usare tecnologie avanzate per colture"

"L'Italia sarà la prima nazione a mettere in campo tecnologie di evoluzione avanzata, che nulla hanno a che fare con gli Ogm, ma che sviluppano in maniera più rapida quello che la natura svilupperebbe in qualche anno in più, e che permette di avere colture più resistenti che si adattano ai cambiamenti climatici". Lo afferma il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo al 'Meeting del made in Italy' in corso a Roma.

"Sicurezza alimentare vuol dire buon cibo per tutti" aggiunge. "Per dare cibo a tutti avremo dei problemi in futuro perché la popolazione mondiale è cresciuta, e sta continuando a crescere. Dobbiamo quindi capire come sviluppare le potenzialità del pianeta e garantire la sostenibilità ambientale, sociale e produttiva".