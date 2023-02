Lollobrigida, Italia schierata contro stigma su vino dettato da interessi economici

Esperti e politici a confronto, "abuso alcol dannoso, consumo moderato protettivo per la salute". Centinaio e Carloni in campo in difesa del made in Italy

Contrastare lo stigma sanitario contro il vino italiano che è dettato da interessi economici. Questa, in estrema sintesi è la posizione del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sulla questione delle etichette irlandese sulle bevande alcoliche che contengono avvertimenti sul pericolo per la salute umana. In Europa "c'è un'azione che, sotto le mentite spoglie di un provvedimento sanitario, va a incidere su una distorsione del processo economico" e che "va controbilanciata da una forte opposizione sia in termini scientifici che politici". Una posizione ribadita oggi al convegno “Bere mediterraneo. Gli effetti sulla salute di un consumo moderato del vino” al Senato.

Una posizione condivisa da numerosi esponenti politici della maggioranza e non solo, dalle organizzazioni del settore e da esponenti del mondo scientifico che hanno preso posizione sulla spinosa questione che tiene banco in Europa e che rischia di mettere in ginocchio le imprese italiane in quanto, come per il Nutriscore, può creare un pericoloso precedente che ostacola i prodotti made in Italy a sbarcare sui mercati internazionali.

Sulla stessa lunghezza d'onda infatti è il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, promotore del convegno. "La politica deve essere in prima fila a difendere i nostri operatori, le eccellenze e i consumatori. E' un momento importante per l'agroalimentare italiano in cui bisogna dimostrare ai nostri connazionali, ma anche a chi ci guarda da fuori, che il Paese è schierato e crede fermamente in tutto quello che stiamo portando avanti, anche con le associazioni di categoria, in una politica di valorizzazione del made in Italy".

"La filiera agroalimentare italiana - ha spiegato è riconosciuta in giro per il mondo non solo in Italia, e i numeri dell'export lo confermano, noi non produciamo quantità ma qualità". La 'task force' politica italiana nel creare alleanze all'estero vede in prima fila non solo il ministro Lollobrigida, il senatore Centinaio ma anche il presidente della commissione Agricoltura della Camera Mirco Carloni che, dopo aver incontrato il suo omologo tedesco a Berlino, si accinge a incontrare la prossima settimana il presidente della commissione agricoltura francese.

"L'atteggiamento che hanno alcuni paesi europei sul vino è discriminatorio, - ha precisato Carloni - non è soltanto in corso una criminalizzazione di un prodotto, è evidentemente un approccio nutraceutico diverso da quello che abbiamo nel nostro Paese. Noi dobbiamo rivendicare un ruolo di guida, come Paese fondatore della Ue, sia per competenza sulla produzione che in campo scientifico sul fatto che bere sano ci garantisce dal punto di vista della salute come viene documentato da 250mila pubblicazioni su riviste scientifiche".

Esperti italiani e internazionali al convegno si sono confrontati sui risultati della review ‘Moderate Wine Consumption and Health: A Narrative Review’, pubblicata sulla rivista internazionale Nutrients e che evidenzia le differenze fra vino e altre bevande alcoliche nella modulazione delle vie biochimiche e dell’espressione genica dei componenti bioattivi e che conferma che il vino, se consumato moderatamente, non solo non aumenta il rischio di malattie cronico-degenerative, ma è anche associato a possibili benefici per la salute, soprattutto se inserito in un modello di dieta mediterranea.

Inoltre è stata annunciata la nascita dell’Istituto per la Ricerca su Vino, Alimentazione e Salute presieduto da Luigi Tonino Marsella, Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università di Roma Tor Vergata, che si propone di promuovere e facilitare la diffusione della conoscenza e dell'informazione di temi riguardanti la Dieta mediterranea e il consumo moderato e consapevole di vino.

(di Cristina Armeni)