Lombardia, Ascani: "Pd non appoggerà Letizia Moratti"

Se in Lombardia appoggeremo Letizia Moratti? "Moratti è una di centrodestra anche se dice cose che dovrebbero preoccupare la destra. Noi avremo una candidatura che rappresenterà il campo del centrosinistra". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la vicepresidente della Camera e del Pd Anna Ascani, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Quindi non la appoggerete? "Non decido io - ha detto Ascani a Rai Radio1 - ma penso proprio di no".