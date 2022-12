Elezioni Lombardia, Bassetti: "Pregliasco si candida? "Virologi tutti a sinistra"

"Pregliasco, Crisanti e Lopalco si sono candidati alle elezioni e gli faccio i migliori auguri. L'ho fatto con Crisanti, con Lopalco e oggi faccio gli auguri a Pregliasco. Certo è che i virologi sono tutti schierati dalla stessa parte, a sinistra. Massimo Galli ma anche Antonella Viola non hanno mai nascosto le loro simpatie verso quella parte politica". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commenta la candidatura del virologo Fabrizio Pregliasco a consigliere regionale della Lombardia nella lista civica con il candidato presidente del centrosinistra Pierfrancesco Majorino.

"Io orgogliosamente ho sempre detto di aver votato centrodestra. Dopo di che io ho fatto un scelta di coerenza che è quella di continuare a fare il medico stando dalla parte dei pazienti e dei miei studenti. A chi invece ha deciso di candidarsi e di fare politica gli auguro i migliori successi", aggiunge.

CRISANTI - "E' una scelta molto personale" quella di candidarsi e decidere di impegnarsi in prima persona nella politica, partendo da una carriera nel mondo della scienza. Il microbiologo Andrea Crisanti, oggi senatore Pd, ha affrontato tempo fa questa riflessione e ha fatto il 'salto' che lo ha portato dal laboratorio al Parlamento. Ma al virologo Fabrizio Pregliasco, il quale ha annunciato che correrà per un posto in Consiglio regionale lombardo, al fianco del candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino, "alla fine non so se dare o no un consiglio su questa cosa - confessa all'Adnkronos Salute - anche perché io sono ancora in fase di totale apprendimento. Non sono in grado di fare una valutazione al momento. Se mi dico che ho fatto bene? La verità è che sto cercando di metabolizzare".

"Una cosa che posso dire - aggiunge però - è che non bisogna affrontare con presunzione questa esperienza, perché è completamente differente. E' una cosa molto tecnica, molto complessa. Io, per quel che riguarda la mia esperienza, sto ancora cercando di trovare il modo in cui le mie competenze ed energie possano trovare migliore applicazione. Do un giudizio neutro finora di questa esperienza, né positivo né negativo. E' sicuramente completamente diverso" dal mondo scientifico. "E' sicuramente interessante, è sicuramente stimolante - osserva - Il problema più che altro riguarda me stesso: se sono all'altezza, se ho le doti e le caratteristiche giuste per questo tipo di attività. Tutto qua. Sospendo il giudizio, ma come ho detto è una cosa mia personale. E ogni esperienza è a sé".

Crisanti ammette che sta ancora 'cercando se stesso' in politica. E precisa che il percorso verso cui si è orientato Pregliasco "è molto diverso. Perché l'amministratore - precisa - è coinvolto giorno per giorno sulle decisioni. In Consiglio regionale ci sono più occasioni di esprimersi, anche più occasioni di avere un riscontro immediato sulle decisioni prese. Il contributo, poi, cambia: un conto è stare all'opposizione e un conto è stare al governo, chiaramente l'impatto è completamente diverso. Io ho un atteggiamento ancora di attesa, di studio. Per carità, a me la politica piace, ma è completamente diverso e uno deve cercare di capire come le proprie competenze possono essere messe a servizio".

GISMONDO - "Faccio i miei auguri di successo a Fabrizio Pregliasco", virologo dell'Università Statale di Milano che correrà per un posto in Consiglio regionale lombardo al fianco del candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino. "E' una sua scelta personale, ma gli rivolgo i migliori auguri", dichiara all'Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'Ospedale Sacco di Milano. "Per quanto mi riguarda - aggiunge - io vedo il ruolo tecnico separato da quello politico. Per cui personalmente non mi candiderei, ma sarei disponibile - precisa la specialista - dopo avere accumulato tanta esperienza, a un ruolo tecnico in modo da poter offrire le mie competenze a livello tecnico-scientifico".

CICCOZZI - "Faccio gli auguri a Fabrizio Pregliasco" per la sua candidatura alle regionali in Lombardia per il centrosinistra "perché ha scelto di fare del bene per la sanità lombarda e sono certo che ci riuscirà". Così all'Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare della Facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. "Anche se nelle ultime settimane le sue previsioni catastrofiche sul Covid non si sono, fortunatamente, avverate. Forse aveva già la testa in politica", commenta con una battuta Ciccozzi.