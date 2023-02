Lombardia, i candidati alle Regionali nati dopo il 2000

'social sì, ma meglio la strada', le storie dei giovanissimi in corsa per il Pirellone

Sono 14 i candidati alle Regionali della Lombardia, nati dopo il 2000. Li hanno candidati tutti gli schieramenti: giovanissimi, l'impegno politico nato negli anni della pandemia e proseguito ora nelle piazze, nei mercati e nei piccoli comuni lombardi. Perché se è vero che i "noi giovani siamo sempre sui social", la politica si deve ancora farla alla vecchia maniera, rispondendo alle domande e, a volte, incassando anche le critiche degli elettori. Il più giovane, Andrea Santorino, in corsa con Forza Italia a Bergamo, ha compiuto 19 anni lo scorso 22 dicembre. Non è il solo aspirante al Pirellone ad essere nato nel 2003. Suo coetaneo e compagno di lista è Andrea Maniscalco, schierato da Forza Italia a Milano.

Diciannove anni lo scorso 8 dicembre, Maniscalco si definisce "molto liberale" e "da sempre appassionato di politica". Nonostante la giovane età, all'Adnkronos racconta di avere già alle spalle "una storia un po' particolare: prima dei 15-16 anni ero molto legato a Renzi, ho partecipato alla Leopolda e alla prima assemblea nazionale di Italia Viva". Poi, però, nel 2020 il passaggio in Forza Italia, "perché - spiega - sentivo il bisogno di un partito che fosse presente sul territorio e vicino alle persone". E poi, anche se "la stima per Renzi rimane", Berlusconi - di cui Andrea conserva una foto scattata assieme dopo il voto dello scorso 25 settembre - esercita il suo fascino, anche sui giovanissimi. "Nelle conversazioni con i miei amici e su internet è sempre presente, è quasi una figura cult, un fuoriclasse dal punto di vista governativo e un mago a intercettare il consenso", come dimostra "la trovata di TikTok: tanti politici lo hanno, ma nessuno ha il successo di Berlusconi".

TikTok che i candidati nati dopo il 2000 frequentano, ma non usano per fare campagna elettorale. "Il mio social network preferito è andare in giro, in particolare nei mercati", dove "faccio tanto colpo sulle anziane", racconta Maniscalco, che conta anche sui voti della sua famiglia, anche se "non è della mia parte politica", ma alle Regionali si può esprimere il voto disgiunto.

Schieramento diverso, ma stessa 'politica' sull'uso dei social network in campagna elettorale anche per Dafne Sagrati, una dei tre candidati nati dopo il 2000 schierati a Monza nella lista di Alleanza Verdi-Sinistra (Avs) (gli altri sono il ventenne Marco Donadel e la diciannovenne Alessia Arcaini). Studentessa di Scienze politiche alla Statale di Milano, vent'anni compiuti l'8 settembre 2022, Sagrati è già alla sua seconda campagna elettorale: l'anno scorso, infatti, si candidò alle Comunali di Monza con una lista civica di sinistra e ambientalista.

La passione politica le è scattata con la pandemia, quando studentessa del liceo classico, si ritrovò "chiusa in casa come tutti gli altri. Sentivo che ero anche 'fortunata' per come stavo affrontando la dad, ma conoscevo tanti altri studenti che la vivevano molto male. E davanti a tutto quello che stava succedendo, rimanere fermi e non fare niente era troppo frustrante, mi faceva impazzire", racconta Sagrati all'Adnkronos. Da qui l'impegno per il diritto allo studio, portato avanti allora andando a seguire le lezioni in dad davanti a scuola, e oggi candidandosi al Consiglio regionale della Lombardia

Una scelta "difficile, perché c'è lo stereotipo dei giovani che manifestano in piazza, ma poi si spegne lì; che non sono pronti a entrare nelle istituzioni, che non sono preparati", dice Dafne, ammettendo che "candidarsi a vent'anni fa davvero tanta paura, ma grazie al sostegno delle compagne e dei compagni del circolo di Monza (di Sinistra italiana e della giovanile Ugs, ndr) sono riuscita a incanalare questa paura in qualcosa di costruttivo e ho deciso di prendermi questa responsabilità".