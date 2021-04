"Meloni grande donna, per me un onore poter dare contributo"

Patrizia Baffi lascia Italia Viva per passare a Fratelli d’Italia. Ad annunciarlo, durante una conferenza stampa convocata a Milano, è la stessa consigliera regionale lombarda: "Per me è un onore poter dare anche un piccolissimo contributo al grande progetto di Giorgia Meloni - ha detto Baffi - una grandissima donna che può essere il baricentro di un'area del centrodestra ancora più ampia".