(Adnkronos)

Zona arancione per Lombardia, Piemonte e Marche. Zona rossa per la Basilicata e per il Molise. E' l'ipotesi che si delinea, in base ai dai relativi all'epidemia di coronavirus, secondo quanto apprende l'Adnkronos Salute dopo la fine della riunione della cabina di regia sull'aggiornamento settimanale. Il Molise, in particolare ha chiesto di poter andare in zona rossa, vista la situazione di crescita dei casi.

Iss: "Rt stabile a 0.99"

Rt stabile in Italia. L'indice di contagio medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 0.99 (range 0.93-1.03), come la scorsa settimana, con un limite superiore oltre 1. E' quanto si apprende dalla Cabina di regia, che si è riunita questa mattina.