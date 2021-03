Covid Lombardia, oggi 2.135 casi e 42 morti: bollettino 1 marzo

(Adnkronos)

Sono 2.135 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 1 marzo, secondo i dati del ministero della Salute. Nella regione, da oggi zona arancione, sono stati registrati altri 42 morti che portano il totale a 28.403 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19.

Il rapporto tamponi/positivi è di 10,3%. I tamponi effettuati sono 20.571 (di cui 16.869 molecolari e 3.702 antigenici).

I pazienti guariti/dimessi sono 511.811 (+3.432), di cui 3.850 dimessi e 507.961 guariti, mentre quelli in terapia intensiva 441 (+15) e i ricoverati non in terapia intensiva: 4.224 (+106).