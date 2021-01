Lombardia zona arancione, Sala: "Regione dia dati Rt"

(Adnkronos)

"Buttare in rissa la questione dell'Rt lombardo certamente contribuisce a non fare emergere la verità. E i cittadini lombardi, questa volta più che mai hanno il diritto di sapere come stanno le cose". Per tanto "la cosa più semplice per chiudere la questione è che la Regione Lombardia faccia vedere i dati. Il calcolo dell'Rt è un fatto eminentemente tecnico, non politico!". Lo scrive il sindaco di Milano Beppe Sala sulla sua pagina Instagram, commentando la questione del presento errore di calcolo dell'Rt che per una settimana costretto la Lombardia ed essere zona rossa e il rimpallo di responsabilità tra Regione e Roma.