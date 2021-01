(Adnkronos)

Sono 2.205 i nuovi contagi da Covid19 rilevati oggi, 16 gennaio, in Lombardia. I morti, da ieri, sono 68, e portano il totale da inizio pandemia a 26.094, secondo gli ultimi dati della Regione. Scende all'8,3%, dal 9% di ieri, il tasso di positività rispetto ai tamponi processati che ieri sono stati 26.535. In leggero calo negli ospedali i posti letto occupati dai pazienti Covid19. In terapia intensiva sono 466, due in meno rispetto a ieri. I ricoverati negli altri reparti sono 3.601, 13 in meno da ieri. In 24 ore, i guariti dal Covid e i dimessi sono 1.083.

In provincia di Milano ci sono 518 nuovi positivi al Covid19. Di questi, 186 sono in città. La provincia di Brescia, secondo i dati della Regione Lombardia, è la seconda con più casi oggi (326). Numeri in crescita anche a Mantova (196) e Como (198). Sono 270 i positivi nella provincia di Varese, 137 a Monza, 174 a Pavia, 86 a Bergamo. A Cremona sono 72, a Lecco sono 63, a Lodi 69. In provincia di Sondrio sono 53.