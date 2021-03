(Adnkronos)

Lombardia zona rossa da lunedì 15 marzo. Secondo quanto si apprende, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha chiamato poco fa presidente della Lombardia, Attilio Fontana, confermando il passaggio della Regione. La decisione, che non era ancora ufficiale, era largamente attesa dal presidente, che in giornata aveva pronosticato il passaggio dall'arancione rafforzato al rosso. Da lunedì, di conseguenza, in Lombardia chiuderanno oltre alle scuole i negozi e i parrucchieri, secondo le nuove regole del decreto varato dal Governo.

Secondo il bollettino di oggi sono stati 6.262 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia. Da ieri sono stati registrati altri 89 morti che porta il numero dei decessi a 29.093 da inizio pandemia nella Regione. Sono stati fatti 60.954 tamponi nelle ultime 24 ore. I dimessi e guariti sono stati 2.116 nelle ultime 24 ore.

Il rapporto tra positivi e tamponi sale al 10,4%, un punto percentuale in più di ieri (9,4%).