Lombardia zona rossa, Fontana: "Ingiusto e penalizzante"

(Adnkronos)

"Credo sia oggettivamente evidente che la Lombardia e i lombardi hanno fatto e stanno facendo la loro parte con responsabilità e spirito di sacrificio. Per questo ritengo che l'assegnazione della zona rossa sia ingiustamente e fortemente penalizzante per la nostra regione". Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, aprendo i lavori del consiglio regionale.

"Come anticipato nei giorni scorsi abbiamo presentato perciò ricorso al Tar - ha sottolineato Fontana - e chiesto al ministro Speranza di rivedere i parametri che regolano questa decisione così impattante sulla vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Mi auguro davvero che presto possa riunirsi il tavolo di confronto con le regioni per rivedere con il ministro Speranza i parametri di riferimento, richiesta che era già stata avanzata dalla conferenza delle Regioni".

"Stiamo lavorando per rivedere il sistema sanitario nel suo complesso, a partire dalla revisione della legge regionale 23, avendo come obiettivo quello di potenziare il presidio sanitario sui territori e realizzare nel modo più efficiente il potenziale piano vaccinazione anticovid che, a dispetto alla vulgata diffusa dai media, ad oggi vede la Lombardia come prima regione in Italia, sia per il numero assoluto di vaccini somministrati che in termini di somministrazioni giornaliere", ha evidenziato il governatore lombardo.

"Abbiamo affrontato i durissimi mesi della pandemia con serietà e impegno - ha rimarcato - raggiungendo risultati importanti e fondamentali per contenere il virus ma continueremo a mantenere alta l’attenzione per vincere la battaglia".