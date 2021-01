Lombardia zona rossa, Salvini: "Errore ministero, via Speranza"

(Adnkronos)

"Un clamoroso e drammatico errore di calcolo sulla pelle di milioni di cittadini, non solo della Lombardia, fatta dal ministero della Salute. Spero che Speranza sia ministro ancora per poco, di danni ne ha fatti abbastanza". Così il leader della Lega, Matteo Salvini sulla vicenda della Lombardia zona rossa.

"Mi allontana dalla sinistra la visione dell’Italia e del mondo, della famiglia, della sicurezza e dei trasporti. Non possiamo andare al governo con i signor no, ci siamo stati e abbiamo smesso quando i no sono diventati troppi. Sarebbe impensabile per noi andare al governo con il Pd, con i 5 Stelle ci abbiamo già provato e abbiamo visto come è andata a finire", afferma il leader del Carroccio sulla situazione del governo. "Spero questa sia l’ultima settimana di un governo a caccia di senatori in vendita. Spero finisca questo teatrino osceno, gli italiani hanno bisogno di certezze, non di governi che tirano a campare".