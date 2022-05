Londra, apre al pubblico la metro della regina Elisabetta

Centinaia di persone in fila, con in testa il sindaco Sadiq Khan ed il commissario della Transport for London Andy Byford, hanno sfidato la pioggia e aspettato trepidanti l'apertura della linea stamane alle 6.18

Una linea "adatta a una regina". Queste le parole scelte dal sindaco di Londra, Sadiq Khan, per celebrare l'apertura al pubblico della 'Elizabeth Line', la nuova linea metropolitana della capitale britannica dedicata alla longeva monarca che il 4 giugno celebrerà il giubileo di platino, ovvero i 70 anni di regno.

Sono "eccitato come un bambino in attesa di Babbo Natale", ha dichiarato Khan davanti a centinaia di persone in fila, con al fianco il commissario della Transport for London, Andy Byford. In tanti hanno sfidato la pioggia e aspettato trepidanti l'apertura della linea stamane alle 6.18, quando il primo treno è partito da Paddington. L'avvio della 'Elizabeth Line', dove domina il colore viola in omaggio alla regina, è stato salutato da grandi applausi, come riporta il Guardian.

L'attesa a Londra era palpabile per l'apertura al pubblico di questa linea. Alcune delle principali attrazioni, dal London Eye al Tower Bridge, sono state illuminate di viola durante la notte per celebrare l'evento. La scorsa settimana, la monarca, sorridente e vestita di giallo, era apparsa a sorpresa all'inaugurazione della linea. Un modo anche per rassicurare sulle sue condizioni di salute dopo il Covid e la rinuncia a diversi eventi pubblici, non ultimo il Queen's Speech a Westminster.

Iniziati nel 2009 per un costo complessivo di 20 miliardi di sterline, i lavori della linea sono proceduti a rilento negli ultimi anni. La sezione centrale doveva originariamente essere aperta nel 2018, ma le previsioni per la realizzazione di 10 nuove stazioni nel centro di Londra si sono rivelate troppo ottimistiche.

Vernon Kerswell, 34 anni progettista di treni, a mezzanotte era già in fila fuori dalla stazione di Paddington per essere tra i primi stamane a salire a bordo dei treni della regina. "È stata una notte lunga ma davvero emozionante", ha dichiarato. Altre centinaia di persone, alcune arrivate dalla Scozia, si sono unite a lui intorno alle 4 del mattino. "Siamo gelati, bagnati ma felici", ha commentato Nic Stevenson che da Christchurch ha voluto partecipare all'evento con il figlio Eddy di sette anni.

"È semplicemente fantastico", ha aggiunto Agnes Sarkadi-Smith, di Arundel, che con suo figlio Sawyer di 11 anni ha preparato i cupcake della linea Elizabeth da distribuire tra i presenti per l'occasione. "Non ne abbiamo fatti abbastanza per tutti", ha detto un po' rammaricato. Il loro programma oggi è di visitare tutte le stazioni.

Con i train manager che incanalavano la folla direttamente all'ingresso della banchina, ci sono voluti cinque treni per liberare la prima coda ad Abbey Wood, capolinea di una delle ramificazioni della Elizabeth Line. Solo alcune ore dopo il picco mattutino l'annunciatore della stazione ha fatto sapere ai passeggeri che "tutti gli ingressi alla nuova, fantastica, linea Elizabeth sono ora aperti".