Malori e svenimenti per il gran caldo a Londra tra le truppe britanniche durante i preparativi per la parata Trooping the colour, l’evento in cui si celebra convenzionalmente il compleanno del re. Almeno tre di loro, con indosso il 'berrettone' di 45 centimetri e le uniformi di lana - mentre il termometro segnava oltre 30 gradi - hanno perso i sensi durante la parata.