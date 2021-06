Londra, grosso incendio alla stazione Elephant and Castle

Un grosso incendio si è sviluppato nella stazione di Elephant and Castle, nella parte meridionale di Londra. Al momento si registra un ferito. La Bbc riferisce infatti che un uomo è stato preso in carico dai paramedici delle ambulanze.

Oltre cento i pompieri e 15 le autopompe impegnati per spegnere il rogo, rende noto un tweet dei vigili del fuoco, che invita i residenti dell'area a chiudere porte e finestre per difendersi dal denso fumo. La polizia, scrive il Guardian, non ritiene che l'incidente sia collegato al terrorismo.

L'incendio si è sviluppato nelle arcate all'ingresso della stazione. Il primo allarme è stato lanciato verso le 13.43, ora locale. Un video diffuso dai pompieri mostra un denso fumo uscire da una specie di deposito o garage, seguito da un'esplosione e una palla di fuoco. I pompieri hanno confermato che tre unità commerciali sotto le arcate, quattro automobili e una cabina telefonica sono completamente in fiamme.

Almeno un palazzo è stato evacuato, ha raccontato alla Bbc un testimone, riferendo che l'intero palazzo dove si trova il ristorante in cui lavora è stato evacuato. "Abbiamo visto il fumo che usciva, la colonna di fumo ha avvolto i palazzi ad appartamenti mentre sentivamo dei botti intermittenti", ha aggiunto il 30enne, riferendosi alle esplosioni avvertite da molti testimoni.

Una signora che abita nelle vicinanze ha detto al Guardian di aver sentito il rumore di un'esplosione e le urla delle gente, mentre il fumo arrivava fino alle sue finestre.

L'area sotto la stazione, ora avvolta da fumo nero, è nota come "piccola Colombia" perché vi sono piccoli negozi e venditori di cibo del paese sudamericano. La stazione è stata chiusa e sono stati predisposti percorsi alternativi.

La stazione Elephant and Castle fa parte della Thameslink, una linea ferroviaria per pendolari che serve gli aeroporti di London Gatwick e London Luton; attraversa Londra ed è quasi una linea metropolitana, con stazioni simili a quelle della metro e una frequenza di treni ogni 4 minuti nelle ore di punta.