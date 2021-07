L'ONU, l'OCSE, la Banca Mondiale e il WWF partecipano al primo BforPlanet

BARCELLONA, Spagna, 5 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Al primo BforPlanet, evento incentrato sulla promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite nel settore privato, parteciperanno alcune delle principali istituzioni internazionali dei comparti della sostenibilità e dello sviluppo. Tra i partecipanti all'evento, che si terrà il 7 e 8 luglio presso lo spazio Montjuïc della Fira de Barcelona Montjuïc, vi sono le Nazioni Unite, attraverso l'UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo), l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), la Banca Mondiale e il WWF (Fondo mondiale per la natura).

Organizzato da Fira de Barcelona con il sostegno del Comune di Barcellona, BforPlanet ha un programma che si articola su 5 temi: Partnership, Crescita sostenibile, Azione per il clima, Innovazione e Inclusione sociale. Esperti indipendenti, rappresentanti di alto livello di istituzioni e organizzazioni internazionali e dirigenti del settore privato presenteranno diverse strategie nei settori della sostenibilità e dell'implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle attività imprenditoriali, volte a generare opportunità commerciali, aprire nuovi mercati e creare posti di lavoro.

Tra le aziende in primo piano figurano Amazon, Coca-Cola, Aigües de Barcelona, Danone, Unilever, Renfe o BBVA, per citarne alcune. Saranno quindi presentati esempi e soluzioni specifici per la trasformazione di modelli di business in settori quali l'economia blu, la lotta contro l'inquinamento, l'economia circolare, l'efficienza energetica, l'uguaglianza di genere, i partenariati pubblico-privato e la fornitura di acqua potabile e alimenti sicuri in tutto il mondo.

I relatori di questo primo BforPlanet includono Luis Felipe López-Calva, Direttore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (ONU) per l'America latina e i Caraibi, Augusto López-Claros, Direttore indicatori e analisi globali presso la Banca Mondiale, Yolanda García, membro della Direzione generale dell'energia presso la Commissione Europea, Rodolfo Lacy, Responsabile dell'ambiente presso l'OCSE, Yolanda Kakabadse, ex Presidente del WWF ed ex ministro dell'Ambiente dell'Ecuador, Manuel Pulgar-Vidal, Leader globale di clima ed energia presso il WWF, Cristina Sánchez, Direttore esecutivo della rete spagnola del Global Compact delle Nazioni Unite, Marcello Palazzi, co-fondatore di B Lab Europe, Ana Palencia, Direttore comunicazioni e attività sostenibili di Unilever, Odile Rodríguez de la Fuente Parmentier, naturalista e ambientalista, e Joan Roca, chef del Celler de Can Roca

Per potenziarne portata e pubblico, BforPlanet può essere seguita attraverso la sua piattaforma di streaming digitale, che consente l'accesso a professionisti di tutti i campi e con ogni tipo di esperienza.

