Lopalco: "Mascherina a scuola ancora utile"

"Potrebbe diventare meno importante già in prossime settimane se diminuisce circolazione virus"

"Finché la circolazione virale da Sars CoV-2 resta alta, la mascherina in ambienti confinati, scuola compresa, è utile. Già nelle prossime settimane (si spera), potrebbe diventare meno importante a fronte di una circolazione virale in diminuzione". Lo spiega all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all'Università del Salento, in merito all'appello del sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso, secondo il quale fa troppo caldo e le famiglie lo chiedono.

"Penso che il principio che dovrebbe guidare le scelte sull'uso della mascherina da oggi in avanti - sottolinea Lopalco - debba essere basato sulla forte raccomandazione in concomitanza con livelli di circolazione virale elevata. Gli obblighi potrebbero essere superati da un buon livello di comunicazione e scelta consapevole dei cittadini".