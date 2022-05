L’Oréal, Rodriguez Escudero: "Possibilità offerte dal digitale sono infinite"

La tecnologia ci consente di creare una connessione con il consumatore: il digitale infatti ci permette di conoscerlo meglio, capire cosa vuole e di cosa ha bisogno, dove si smuove, dove compra… Muoversi nel mondo del digitale significa anche creare delle comunità: per noi riuscire a dialogare e a interagire con comunità di persone con esigenze e aspirazioni simili vuol dire riuscire ad essere sempre più credibili nell’offerta di prodotti e servizi”. Così Susana Rodriguez Escudero, Chief Marketing Digital Officer di L’Oréal Italia, a margine dell’open talk organizzato da StartupItalia e promosso da L’Oréal Italia, dedicato all’esplorazione dei nuovi orizzonti della bellezza. Rodriguez Escudero ha poi proseguito illustrando gli obiettivi del Gruppo in termini di tecnologia e digitale: “La tecnologia apre infinite possibilità anche in termini di formulazione di nuovi prodotti: ad esempio, siamo ora in grado di offrire prodotti adeguati a ciascun consumatore, tramite specifiche tecniche di diagnosi che analizzano il tipo di pelle, di capelli, di incarnato della persona, possiamo creare prodotti altamente personalizzati”.