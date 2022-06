Lorenzo Napolitano, I Talenti Dell’Anima: il Bestseller su come esprimere tutto il proprio potenziale

Milano, 14.06.2022 – Secondo uno studio condotto dalla Commissione Europea emerge un dato significativo: il 60% degli europei ha una visione pessimistica del futuro a due anni dall’inizio della pandemia. Una percentuale questa che fotografa un “sentiment” a dir poco preoccupante, enfatizzato ancor di più dalla recente guerra tra Russia e Ucraina.

Per tutti coloro che sentono di aver dato tantissimo alla vita ma che avvertono, allo stesso tempo, di non averne ancora raccolto i frutti nonostante gli sforzi e le energie profuse, esce oggi il libro di Lorenzo Napolitano “I TALENTI DELL’ANIMA. Le 27 Lettere Dell’Eroe Per Ascoltarsi E Realizzare Tutto Il Proprio Potenziale Ritrovando Prosperità, Gioia e Amore, Grazie All’Evoluzione Spirituale” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori la guida che permetterà loro di trovare la propria missione nella vita.

“Il mio libro parla di come costruire un percorso di rinascita. Lo fa affrontando le fasi e le dinamiche che prima o poi nel corso dell’esistenza terrena tutti noi siamo costretti ad attraversare. Quelle dinamiche, spesso a noi oscure, che arrivano a condizionare gran parte delle nostre scelte e non sempre in modo positivo”, afferma Lorenzo Napolitano. L’autore del libro aggiunge “Ho idealizzato e strutturato i contenuti dei miei scritti in 27 lettere. Le stesse che un eroe decide di scrivere alla propria anima, per darle forza attraverso le proprie considerazioni e accompagnarla verso la sua rinascita”.

Secondo Lorenzo Napolitano, il percorso di rinascita interiore passa attraverso la riscoperta e l’espressione dei propri talenti, compiendo un vero e proprio viaggio di ispirazione, introspettivo e spirituale, volto all’attuazione e alla realizzazione di quanto indicato dall’eroe nelle sue lettere, per giungere finalmente ad uno stato di reale benessere. Lo stesso che ciascuno di noi desidera, e si merita, dalla propria vita.

“Dal libro emerge il fine ultimo dell’autore: quello di metterci nella condizione di risvegliare e accendere quella fiamma di rinnovamento che ognuno di noi ha dentro” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “La promessa che Lorenzo Napolitano si sente di fare attraverso il proprio manoscritto è che, toccando quelle profondità che si celano all’interno della nostra essenza, possiamo poi trovare la spinta necessaria per raggiungere vette sempre più elevate. Le stesse che possono condurci alla felicità attraverso il compimento della missione a cui ognuno di noi è chiamato”.

“Ho scelto di lavorare con Giacomo Bruno innanzitutto perché ho seguito le mie sensazioni, come tra l’altro nel libro l’eroe indica costantemente di fare alla propria anima” conclude l’autore. “Durante tutto questo avvincente viaggio, la mia sensazione iniziale è stata poi avvalorata dalla professionalità, dall’elasticità e dalla trasparenza dimostrata da tutto il team di lavoro di Bruno Editore”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3kFzX0F

Lorenzo Napolitano, oggi coach professionista, con forte propensione alla Spiritualità, ha iniziato la sua esperienza professionale come agente di commercio, per poi passare alla formazione di nuovi agenti e gruppi di lavoro. Ha collaborato con diverse aziende in molteplici ambiti commerciali, tra cui quello riservato ai mediatori del credito, maturando esperienza anche come imprenditore. Ha studiato Sociologia ed è da anni appassionato di Video Making. È stato nel settore delle riprese aeree, effettuate dall’elicottero, in qualità di fotografo e di creativo addetto alla realizzazione di immagini pubblicitarie. Si diletta anche nella scrittura e nell’ideazione di sketch comici. Nel 2021 è stato tra i finalisti del Premio Massimo Troisi. Per info: italentidellanima.raziofollia.it

Giacomo Bruno , classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it