L’Oriental Fashion Show torna a Saint-Germain des Près il 3 e 4 luglio prossimi. L’evento presenterà stilisti di talento provenienti da tutto il mondo, tra cui Libano, Marocco, Kazakistan e Turkmenistan. Ognuno di questi designer è stato selezionato in base agli standard internazionali e all'eccellenza del loro lavoro, che combina la ricchezza delle tradizioni orientali e dell'artigianato.

Ciò che distingue molti di questi stilisti è il loro impegno per una moda sostenibile e rispettosa dell'ambiente. Sono saldamente radicati nel movimento slow fashion, che affronta le attuali sfide ecologiche ed economiche. Il loro approccio eco-responsabile non compromette in alcun modo la loro capacità di innovare e sorprendere. Al contrario, dimostrano che la moda può essere bella, etica e significativa. L'Oriental Fashion Show (Ofs) è molto più di una semplice sfilata di moda: è una vetrina dell'eccellenza francese e un ponte tra le diverse culture del mondo. Questo evento enfatizza la dimensione impegnata della moda mettendo in luce stilisti visionari che contribuiscono attivamente allo sviluppo di una nuova era della moda basata su valori etici e inclusivi.

L'Ofs non rivela solo talenti affermati ma è anche una spinta per gli stilisti emergenti. A ogni edizione, nuovi volti di talento ricevono una piattaforma di espressione eccezionale, che permette loro di brillare con creatività e condividere la loro visione con il mondo.