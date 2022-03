L’ottava di Piazza Affari inizia in positivo

Avvio di settimana in rialzo per le borse europee, spinte dai segnali positivi in arrivo da Kiev. Mentre le trattative vanno avanti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a discutere della neutralità dell'Ucraina e le autorità russe sembrerebbero alla ricerca di una “exit strategy” da un conflitto che si sta rivelando più impegnativo del previsto.

A Milano il Ftse Mib ha così terminato la prima seduta dell'ottava in aumento dello 0,63% portandosi a 24.712,6 punti grazie alle performance di Saipem (+6,79%), di Prysmian (+2,25%) e di Ferrari (+1,9%).

Giornata positiva per Telecom Italia (+1,38%) che, mentre vanno avanti i colloqui con Kkr, ha fatto sapere di aver ricevuto dal fondo Cvc una proposta non vincolante per l’acquisto di una partecipazione di minoranza in una società da costituire in cui dovrebbero essere incluse le attività della divisione Enterprise di TIM (cioè connettività e servizi ICT) oltre a quelle di Noovle, Olivetti, Telsy e Trust Tecnologies.

Denaro anche su Assicurazioni Generali (+3,71%). Francesco Gaetano Caltagirone ha alzato il velo sul suo piano per il futuro del Leone che prevede una crescita degli utili a doppia cifra e maggiori risorse da destinare alle acquisizioni.Tra i bancari, UniCredit ha segnato un +0,68% ed Intesa Sanpaolo un +0,57%.

Le indicazioni positive in arrivo dall'Ucraina ed i nuovi lockdown in Cina stanno facendo perdere al petrolio Brent oltre 6 punti percentuali (110,1 $/barile) e hanno spinto al ribasso Eni (-1,43%) e Tenaris (-2,28%).

Dal fronte titoli di Stato, lo spread Btp-Bund è salito di poco più di un punto percentuale a 153 punti base. (in collaborazione con Money.it)