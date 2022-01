La lotteria Italia bacia in particolare il Lazio. Venduto a Roma il biglietto con il primo premio da 5 milioni di euro e il quarto da 1,5 milioni di euro. Mentre è stato venduto a Magliano Sabina, in provincia di Rieti, il terzo tagliando da 2 milioni di euro. I vincitori hanno sei mesi di tempo per la riscossione.