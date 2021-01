Lotteria scontrini, Confcommercio chiede rinvio

Roma, 29 gen. (Adnkronos)

La lotteria degli scontrini ''nasce zoppa'' per almeno tre motivi: ''nessuna attività è pronta, parte in un periodo in cui non c'è domanda a causa della crisi, le teste delle persone sono distratte rispetto a questi temi''. L'incaricato commercio e città di Confcommercio, Enrico Postacchini, spiega all'Adnkronos che per partire con il piede giusto è necessaria una ''maxi proroga'' che rinvii il gioco a dopo la crisi scatenata dal coronavirus.

''C'è un aspetto tecnico non secondario'', legato all'istallazione degli strumenti necessari per adeguare i registratori di cassa, spiega Postacchini. ''La attività che devono mettersi a regime sono forse più di un milione'' e le società che devono fornire gli strumenti (lettore e cip) ''avranno difficolta a istallarle in tempi rapidi''. ''Ci potrebbero essere delle attese lunghe'', avverte e inoltre non va dimenticato il costo, tra i 200 e 300 euro, che dovranno affrontare.

''E al di là del costo, bisogna che interessi anche al cliente questa operazione, ma al momento non vediamo nessun tipo di interesse'', osserva l'incaricato di Confcommercio. Senza dimenticare che ''siccome è un'operazione di Stato andrà pubblicizzata, e costa. Spendere soldi pubblici per un'iniziativa che non ha successo, o parte nel momento sbagliato, è un peccato''. ''La lotteria dovrebbe partire una volta finita l'emergenza'', quando ''si sarà tornati a pieno regime''.La proroga, secondo Postacchini, ''è necessaria per problemi tecnici oggettivi'' ma anche ''per non sprecare risorse pubbliche, facendo partire iniziativa debole e zoppa''. ''Non c'è domanda, quindi anche le iniziative e le promozioni lasciano il tempo che trovano, perché prima deve partire la domanda''.