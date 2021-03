Lotteria scontrini, ecco come sapere chi ha vinto

(Adnkronos)

Ieri 11 marzo c'è stata la prima estrazione della Lotteria degli scontrini. Ma come si fa a sapere se abbiamo vinto o meno? Sul profilo Twitter l'Agenzia Dogane e Monopoli ha reso noti data, ID e importo degli scontrini fortunati. E sarà sempre l’Agenzia a comunicare le vincite nei prossimi giorni – una volta concluse le verifiche del caso – tramite posta elettronica certificata (Pec) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ricorda laleggepertutti.it.

Una volta che avranno ricevuto la comunicazione, i vincitori dovranno recarsi entro 90 giorni dalla data in cui hanno avuto la notizia in un ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio, dove verrà identificato e dove gli verranno chiesti gli estremi del suo conto per effettuare il bonifico bancario a postale. Queste sono, infatti, le modalità con cui vengono pagati i premi.

Dei vincitori di questa prima estrazione si sa che abitano per lo più in Lombardia e in Veneto e che hanno fatto una spesa da un minimo di 20 euro ad oltre 700 euro.

Ma a ricevere il bonifico in banca o in posta non saranno solo i consumatori: anche gli esercenti che hanno emesso gli scontrini estratti avranno un premio esentasse di 20mila euro ciascuno.