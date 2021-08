Lotteria scontrini, estrazione 5 agosto: codici vincenti e premi

Sono stati estratti i 15 codici vincenti del concorso settimanale del 5 agosto della Lotteria degli Scontrini, ognuno dei quali si aggiudica 25mila euro. L'Agenzia Dogane e Monopoli ha inoltre diffuso i codici vincenti dei 25 premi settimanali aggiuntivi da 10mila euro ciascuno.

Ancora un'estrazione fortunata per la Campania alla lotteria degli scontrini. Nel concorso settimanale, uno dei premi bonus da 10mila euro è finito a Salerno, grazie a una spesa di 56 euro in un esercizio di prossimità. La vincita "extra" è andata anche a La Spezia, Milano e Verona. Tra le vincite settimanali da 25mila euro spicca invece quella centrata in Sardegna, a Sassari, con uno scontrino da 22 euro, sempre in un esercizio di prossimità.