Lotteria scontrini, estrazioni 10 giugno: 3 premi 100mila euro in Lombardia

Tre dei 10 premi da 100mila euro del concorso di giugno della lotteria degli scontrini, con le estrazioni vincenti del 10 giugno, sono finiti in Lombardia, precisamente a Milano, Robbiate (LC) e Arosio (CO). Due vincite in provincia di Torino, a San Mauro Torinese e Orbassano. L'Emilia Romagna spunta con San Polo d'Enza (RE), mentre le Marche festeggiano ancora con Pesaro. Tappa in Toscana con Pescia, in provincia di Pistoia, mentre sono due i premi andati nel Lazio, a Roma e a Orte (VT).

Finiscono in 16 regioni le vincite della prima estrazione settimanale della lotteria degli scontrini. Oltre ai 15 premi da 25mila euro, il concorso di giovedì 10 giugno ha regalato anche 25 premi "extra" da 10mila euro ciascuno. Complessivamente, la Lombardia segna otto colpi, seguita dal Piemonte a 5 e da Toscana, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia a 3.

PIEMONTE - Bruino (TO), due a Collegno (TO), Chivasso (TO), Moncalieri (TO)

LOMBARDIA - tre a Milano, Gorgonzola (MI), Cormano (MI), Inveruno (MI), Mariano Comense (CO), Brescia

FRIULI VENEZIA GIULIA - San Giorgio della Richinvelda (PN)

LIGURIA - Genova, Sanremo (IM)

EMILIA ROMAGNA - Cesena (FC), Forlì (FC)

VENETO - Venezia

TOSCANA - Pisa, Siena, Carrara (MS)

MARCHE - Fermignano (PU)

LAZIO - Roma, Cerveteri (RM), Latina

ABRUZZO - Tortoreto (TE)

MOLISE - Campomarino (CB)

CAMPANIA - Casoria (NA)

PUGLIA - Casamassima (BA), Bari, Cellamare (BA)

CALABRIA - Catanzaro, Locri (RC), San Mauro Marchesato (KR)

SICILIA - Palermo, Comiso (RG), Rometta (ME)

SARDEGNA - Cagliari, Oristano