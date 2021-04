Lotteria scontrini, seconda estrazione premi: chi ha vinto

Lotteria degli scontrini, finita anche la seconda delle estrazioni mensili. In palio 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti. I codici vincenti sono stati pubblicati dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, ecco quali sono:

- 0904-0037 53SNS300829 11370024

- 0849-0077 99SEA002682 20280001

- 0688-0218 72MU1048224

- 0662-0031 99MEY039329

- 0026-0142 3BSDP001989 79110003

- 0665-0115 53SNS303430 04010004

- 0683-0041 3BIWB000806

- 0656-0208 96MKR003063

- 0923-0181 53SNS300163 00140007

- 0580-0038 88I24007850

Qui il PDF con i dati completi.

Le vincite sono comunicate tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo comunicato nell’area riservata del Portale lotteria e in assenza di Pec la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione segnalerà l’obbligo di recarsi, entro 90 giorni, presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

I premi vanno quindi reclamati entro 90 giorni dalla comunicazione della vincita, altrimenti vengono riassegnati. La prossima estrazione mensile è prevista per giovedì 13 maggio.