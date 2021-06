Lotteria scontrini, via a estrazioni settimanali: premi, come funziona

Il 10 giugno la prima estrazione settimanale: come partecipare, cosa si vince, come riscuotere

Lotteria degli scontrini, arriva la prima estrazione settimanale: come funziona la nuova modalità, quali sono i premi, come si partecipa. Domani, come ricorda Agipronews, debutta la nuova versione della lotteria, in concomitanza con il concorso mensile attivo da 3 mesi e che finora ha distribuito 3 milioni di euro.

In palio per ogni appuntamento settimanale - a cui parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente - ci saranno 15 premi da 25mila euro ciascuno. A questi si aggiungono i 10 premi da 100mila euro previsti per i vincitori dell'estrazione mensile. Un'altra novità riguarda invece i bonus introdotti insieme all'estrazione settimanale: verranno quindi assegnate 25 vincite "extra", ognuna da 10mila euro.

I premi per gli esercenti - A festeggiare saranno anche gli esercenti: per l'estrazione mensile arriveranno 10 premi da 20 mila euro ciascuno, per quelle settimanali le vincite saranno 15 da 5mila euro ognuna, i premi "bonus" saranno 25 da 2mila euro.

Come riscuotere le vincite - Le vincite verranno comunicate tramite Pec o tramite raccomandata. I vincitori avranno poi tre mesi di tempo dalla comunicazione della vincita per reclamare il premio presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà tramite bonifico bancario o postale e non è soggetto a tassazione.

Come partecipare - Alla Lotteria possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia che sono in grado di mostrare all’esercente il codice lotteria – da richiedere sul portale dedicato - al momento di ogni acquisto cashless. Per ogni scontrino elettronico emesso, vengono distribuiti i biglietti virtuali: a ogni euro speso corrisponde un tagliando, fino a un massimo di 1.000 per ogni scontrino. Alla lotteria non partecipano gli acquisti effettuati in contanti, quelli inferiori a un euro, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente utilizza il proprio codice fiscale o la tessera sanitaria per la detrazione o la deduzione fiscale.