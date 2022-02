Lotus con Britishvolt per le batterie della futura BEV sportiva

Lotus e Britishvolt hanno firmato un protocollo d'intesa per collaborare alla ricerca e sviluppo di nuove tecnologie avanzate per i veicoli elettrici. La partnership si concentrerà sul co-sviluppo di un nuovo pacchetto di celle batteria per alimentare la prossima generazione di sportive elettriche Lotus. Il battery packj sarà presente in una nuova vettura sportiva alimentata da celle Britishvolt che utilizza tecnologie di propulsione elettrica avanzate sviluppate da Lotus.

La Casa di Ethel ha anche diffuso uno schizzo del design della nuova sportiva BEV Lotus che fornisce i primi indizi sul modello. Gli obiettivi chiave della partnership saranno la ricarica rapida, l'ottimizzazione della densità di energia e la riduzione del peso. Tutte le future auto Lotus saranno puramente elettriche e ispirate alla Evija, la prima hypercar elettrica britannica al mondo, le cui consegne inizieranno quest'anno.