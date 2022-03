Loufrani (The Smiley Company): "Nostro obiettivo è promuovere felicità"

"La missione di Smiley Company è di promuovere la felicità e la positività tra la creatività delle nostre campagne di marketing e i nostri prodotti con i più grandi stilisti e le più belle marche del mondo”. A parlare è Nicolas Loufrani, Ceo di The Smiley Company, che in occasione della Giornata Internazionale della Felicità ha proiettato a Roma, a due passi dal Colosseo, uno ‘smile’ enorme con i colori dell’Ucraina. Il logo è stato realizzato dallo street artist Andrè Saraiva.

The Smiley Company quest’anno festeggia 50 anni, lanciando nelle città di tutto il mondo “il manifesto dello street art per la felicità e con dei nuovi smile e la scritta ‘Take the time to smile’. - spiega Loufrani - 5 anni fa è stato fondato lo Smiley Movement, la nostra impresa sociale per promuovere le notizie positive delle organizzazioni di beneficienza che aiutano a rendere il mondo più bello, come quello che ogni giorno aiutano i rifugiati ucraini”. Inoltre con David Guetta è stato lanciato un video del suo ultimo remix ‘silver screen’ con le immagini della campagna street art.