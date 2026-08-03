circle x black
Cerca nel sito
 
Luana Cimino

Luana Cimino

Giornalista Economico

Luana Cimino, esperta di conti pubblici e politiche Ue, ha oltre 20 anni di esperienza all’Adnkronos, tra la sede di Bruxelles e Roma e inviata economica per gli Ecofin, Consigli Ue, Bce, Nato e G7. Nata ad Agrigento il 29 febbraio del 1976, giornalista professionista dal 2007. Laurea 110 cum laude in Lettere all'Università Cattolica del Sacro cuore di Milano. Dopo un corso di giornalismo negli Usa, si trasferisce per un biennio a Londra per perfezionare gli studi. Poi si sposta nella capitale belga per un progetto sulle politiche Ue all'Ice e poi alla Rappresentanza italiana. Dal 2002 inizia a collaborare con l’Adnkronos. Oltre 7 anni nella redazione di Bruxelles, come responsabile di tutti i dossier economici della Commissione europea e dell'Europarlamento, di politica estera e di difesa. Oggi segue per l'agenzia a Roma il ministero dell’Economia e l’economia internazionale, Fmi e Ocse tra gli altri.

X Twitter LinkedIn
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
contabilità pubblica politiche Ue giornalismo Commissione europea Europarlamento
Vedi anche
Etna, nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove: le immagini
Mercati volatili, frena il petrolio e si rafforza ancora l'oro - Video
Salvini: "Report avanti senza Ranucci? Sì, serve una pausa" - Video
A Roma 88enne sventa truffa del finto carabiniere, le immagini dell'arresto - Video
Margot Sikabonyi: "Derisa per le rughe? Io ne sono fiera, raccontano la mia storia" - Video
News to go
Caldo estremo sull'Italia fino a Ferragosto
Caso Ranucci, Lavitola lascia caserma carabinieri e viene condotto in carcere - Video
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Mini riforma del bollo auto, le novità
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"
Mercati cauti nella settimana di Ferragosto, petrolio in rialzo - Video
Attentato a Ranucci, Lavitola lascia la sua abitazione accompagnato dai carabinieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

Notizie
di Luana Cimino
articoli
in Evidenza