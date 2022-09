Luca Bizzarri: "Ho appena votato, mi è venuta la nausea..." - Video

Luca Bizzarri ha condiviso su Twitter un video subito fuori dal seggio. "Ho votato, ma mi è venuto un senso di nausea che dovrebbe essere incompatibile con le elezioni e, invece, mi è venuto lo schifo" dice l'attore e conduttore. "E, quindi, vorrei che mandare a cagare non quelli per cui non ho mai votato, ma voi, quelli per cui ho votato perché mi avete fatto venire nausea e perché - conclude - ho appena visto un signore di 90 anni uscire dal seggio, appoggiato a un bastone e accompagnato dal figlio settantenne, e questo senso civico voi non ve lo meritate".