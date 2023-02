Luca Boschi: il fotografo che esalta le ombre grazie alla luce

Milano, 06/02/2023 - Luca Boschi, noto su Instagram come TheLightArchitect è un famoso artista fotografico italiano, specializzato nel settore della fotografia di moda e fitness.

Ha il suo studio a Teramo ma in pochissimo tempo ha iniziato a collaborare con artisti e modelli provenienti da tutta Europa.

Con le sue fotografie ama mostrare i corpi atletici dei modelli, che riesce a esaltare con una tecnica di illuminazione da lui stesso definita: "shadoweaving", che si basa sulla sovraimpressione di luce.

“Parto sempre da una base nera. Il mio obiettivo è quello di usare un grande telaio scuro dove posso tessere le ombre grazie alle luci. Con le luci esalto le ombre; per questo motivo sono stato definito stilista della luce.”

Una tecnica speciale che Luca ama usare, dove usa la luce in modo mirato per evidenziare o nascondere determinate zone del viso o del corpo. Attraverso l'uso mirato di luci e ombre, può enfatizzare o modificare i tratti del viso delle modelle e dei modelli, creandone di completamente nuovi.

Oltre a lavorare con modelli professionisti, a Luca piace anche lavorare con dilettanti. Apprezza l'unicità e l'individualità di ogni persona e cerca di catturare queste sfaccettature attraverso le sue fotografie.

"Voglio che le persone che fotografo non solo riconoscano sé stessi ma scoprano anche la loro bellezza. La luce è lo strumento che uso per raggiungere questo obiettivo."

Tra le ultime collaborazioni spicca quella con lo stilista Alberto Messina. Nella foto di copertina di questo articolo si possono ammirare due creazioni fotografate diLuca Boschi sui modelli Lorenzo Bichi e Daniele Veneselli.

Il punto di incontro tra fotografia e fitness

Luca, come abbiamo detto, non è solo un fotografo di talento, è anche un appassionato di fitness e dall'anatomia umana; in particolare come l'allenamento può cambiare la forma del corpo.

Per questo motivo nelle sue opere riesce a mettere in una luce speciale i corpi atletici dei suoi modelli, evidenziandone le forme tramite la luce.

Questa passione per il fitness si riflette anche nel suo account Instagram, dove regolarmente condivide le foto dei suoi modelli in pose atletiche. Queste immagini non mostrano solo il fisico, la forza e la resistenza dei suoi modelli, ma anche la bellezza del corpo umano.

Per Luca,la combinazione di fotografia e fitness è una simbiosi perfetta. Ed è proprio attraverso le sue speciali tecniche di illuminazione, che riesce amettere in mostra ancora di più i corpi atletici dei suoi modelli, mostrandoli nella loro luce migliore.

I set fotografici

I set fotografici di Luca sono più che semplici immagini e fotografie in posa. Sono vere e proprie opere d'arte. Luca usa la luce come abbigliamento per i suoi modelli, creando immagini mozzafiato che catturano l'attenzione degli spettatori, che ne rimangono completamente rapiti.

È un visionario nel settore della moda e il suo lavoro è sempre fonte di ispirazione per molti altri fotografi.

Prepara perfettamente la scena e l’atmosfera, affinché i suoi modelli possano essere mostrato al loro meglio. Così facendo riesce a far sentire i suoi modelli dei veri e propri atleti e a mostrare allo spettatore l’energia nelle loro pose e nei loro movimenti.

Oltre la luce

Sebbene Luca ponga molta enfasi sull'uso della luce, ci sono anche molti altri fattori che lo influenzano e che utilizza per far risaltare le sue fotografie. Gli piace lavorare con diverse prospettive e angoli di ripresa per creare immagini interessanti e uniche.

È anche noto per divertirsi a sperimentare con diversi obiettivi per ottenere prospettive insolite. Questo gli permette di trasmettere una profondità emotiva unica nelle sue fotografie. Usa la luce per migliorare l'umore e l'atmosfera nelle sue immagini e per enfatizzare le emozioni dei suoi modelli.

Per questo motivo è sempre alla ricerca di nuovi modi per utilizzare la luce: vuole evidenziare la personalità dei suoi modelli e attirare l'attenzione dello spettatore sui dettagli e sulle emozioni.

Le sfide future di Luca

Luca lo è sempre alla ricerca di nuove sfide e ispirazioni e ama essere influenzato dalla natura, dalle opere d'arte o dalla musica.

"Amo sviluppare nuove idee e sperimentare. La fotografia per me è una forma dell'arte dove posso esprimere la mia creatività in un modo unico e genuino."

È sempre alla ricerca di nuovi modi per utilizzare la luce nelle sue fotografie e non ha paura di provare tecniche stravaganti per ottenere i risultati desiderati. In passato ha persino usato la luce dei lampioni,candele e altre fonti insolite per creare effetti interessanti.

Non vediamo l'ora di vedere cos'altro creerà Luca in futuro e siamo entusiasti di scoprire i suoi progetti sperimentali e creativi. Ha già dimostrato di essere capace di creare qualcosa di straordinario: fotografie che non sono solo belle da guardare, ma evocano anche profonde emozioni. Siamo sicuri che vedremo molte altre opere impressionanti realizzate da lui in futuro.

La luce di Sparta

Legato al suo lavoro di fotografo, Luca ha creato anche una collezione basata su modelli e costumi spartani.

Immagini e fotografie che saranno presentate in una mostra fotografica dal vivo, chiamata “La luce di Sparta”. In questo modo, non solo metterà in mostra le sue abilità fotografiche, ma anche i suoi talenti artistici.